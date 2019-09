ATALANTA, I CONVOCATI IN NAZIONALE: L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è partita con il piede giusto, risaltando al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori (in particolar modo la fase offensiva). Il bilancio è comunque positivo nonostante la sconfitta a Parma contro il Torino per tre reti a due: per non parlare della buona campagna abbonamenti e dei lavori al Gewiss Stadium. Questa settimana è il turno della pausa per le Nazionali e la Dea non è da meno neanche sotto questo aspetto: dimostrando di essere una squadra conosciuta anche a livello internazionale. Attraverso il proprio sito ufficiale (atalanta.it), la società bergamasca ha comunicato i giocatori che sono stati convocati dalle loro Nazionali Maggiori.

CONVOCAZIONI IN NAZIONALI: IL COMUNICATO DELL’ATALANTA

Musa Barrow nel Gambia: in programma Gambia-Angola.

Ebrima Colley nel Gambia: in programma Gambia-Angola

Berat Djimsiti nell’Albania: in programma Francia-Albania

Marten de Roon nell’Olanda: in programma Germania-Olanda

Remo Freuler nella Svizzera: in programma Repubblica d’Irlanda-Svizzera

Pierluigi Gollini nell’Italia: in programma Armenia-Italia il 5 settembre

Josip Iličić nella Slovenia: in programma Slovenia-Polonia

Simon Kjaer nella Danimarca: in programma Gibilterra-Danimarca

Ruslan Malinovskyi nell’Ucraina: in programma Lituania-Ucraina

Luis Muriel nella Colombia: in programma Colombia-Brasile

Mario Pašalić nella Croazia: in programma Slovacchia-Croazia

Duván Zapata nella Colombia: in programma Colombia-Brasile