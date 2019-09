Atalanta, idea Bertolacci per completare la rosa: i dettagli

Mercato chiuso…anzi no. L’ Atalanta di mister Gasperini si appresta a vivere la sua stagione di debutto in Champions League con una campagna acquisti che ha lasciato non pochi dubbi e che rischia di far partire la Dea con un gap ampio rispetto ad altre formazioni europee.

Uno dei reparti da rinforzare, a dispetto dell’ acquisto di Malinovsky è il centrocampo: sono due le pedine inamovibili del reparto centrale: Freuler e De Roon, ed ora Percassi vorrebbe regalare al “Gasp” un nuovo rinforzo che dia quantità ed esperienza alla rosa: il principale indiziato, sarebbe Andrea Bertolacci, appena svincolatosi dal Milan, e dunque ancora acquistabile a parametro zero. Il centrocampista, che proprio nelle file del Genoa, sotto la guida di Gasperini, visse gli anni migliori della sua carriera, potrebbe tornare dal suo “mentore” per provare a rilanciarsi in ottica futura (magari anche in vista di Euro 2020).

Il centrocampista, che di continuità in maglia rossonera ne ha conosciuta davvero poca, potrebbe essere l’occasione di mercato a parametro zero, garantendo a Gasperini un rinforzo in più in un reparto nevralico della rosa. Da valutare, ovviamente, la sua tenuta fisica: non ha giocato per quasi tutta la passata stagione, e reinserirsi ad alti livelli potrebbe rivelarsi alquanto difficoltoso