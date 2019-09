Nonostante la pausa Nazionale, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua la sua preparazione in vista della sfida allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. Una partita che vale il riscatto nerazzurro dopo la sconfitta contro il Torino (in quel di Parma). L’obbiettivo in queste due settimane sarà quello di migliorare la retroguardia orobica: 5 goal in due partite sono troppi per essere ignorati, aldilà della buona fase offensiva. Nonostante ciò ecco la situazione in quel di Zingonia, in base al programma citato sul sito ufficiale della società bergamasca.

ATALANTA: LA SITUAZIONE IN QUEL DI ZINGONIA PER LA PARTITA CONTRO IL GENOA

TRA NAZIONALI E LAVORO AL CENTRO BORTOLOTTI – Tralasciando i giocatori che sono stati convocati nelle rispettive nazionali, al centro Bortolotti di Zingonia sono rimasti Marco Sportiello, Francesco Rossi, Rafael Toloi, José Palomino, Andrea Masiello, Hans Hateboer, Robin Gosens e Papu Gomez oltre che all’infortunato Timothy Castagne (per lui lavoro personalizzato, cercando anche di preservarlo in vista della gara contro il Genoa). Staremo a vedere più avanti se ci saranno delle migliorie da testare per quella che sarà la terza giornata di campionato.