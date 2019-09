ATALANTA-LECCE FORMAZIONI: IL DEBUTTO IN QUEL DI BERGAMO PER I NERAZZURRI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ritorna a giocare in campionato, ma soprattutto nella sua nuova casa: dopo la ristrutturazione della Curva Pisani dello stadio di Bergamo, la squadra nerazzurra può finalmente ritornare a giocare al Gewiss Stadium. Gli orobici sono consolidati al terzo posto in classifica (a pochi punti dall’Inter di Antonio Conte), ma davanti ci sarà un Lecce alla ricerca di punti salvezza. I pugliesi tenteranno un colpo esterno per allontanarsi assolutamente dalla zona retrocessione. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Atalanta-Lecce.

ATALANTA-LECCE FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

I nerazzurri, reduci dalla partita di Champions schiereranno il classico 3-4-1-2 con Ilicic, Zapata e Papu Gomez in attacco; in fascia potrebbe ritornare Castagne che ha voglia di ripetere la buona prestazione contro la Fiorentina. In difesa affidamento a Rafael Toloi e Andrea Masiello: il terzo potrebbe essere l’ex giocatore del Palermo Kjaer.

Per quanto riguarda il Lecce classico 4-3-3 con in attacco il tridente Mancosu, Babacar e Falco. Chiavi della difesa affidate a Rispoli, Rossettini, Lucioni e Calderoni.

ATALANTA-LECCE FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Kjaer, Masiello, Toloi; Castagne, Gosens, De Roon, Freuler; Gomez, Ilicic, Zapata.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tachtsidis; Mancosu, Babacar, Falco.