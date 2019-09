ATALANTA, NOVITA’ ALLO STORE UFFICIALE – I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno sicuramente suscitato grande interesse negli ultimi anni: gioco, ambizione, grinta e anche risultati stagionali. L’entusiasmo in quel di Bergamo è alle stelle e gli abbonamenti (tra campionato e Coppa) stanno andando a ruba: in questo momento si è toccata quota 15 mila. Per quanto concerne la Serie A, gli orobici hanno chiuso le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta: buona fase offensiva ma molti problemi sulla retroguardia (che a Zingonia stanno cercando di risolvere prima della sfida contro il Genoa a Marassi). Aldilà di ciò, con la Champions League, l’Atalanta sta crescendo anche a livello di marketing, e attraverso il proprio store ha lanciato la nuova “Linea Champions League”: contesto abbastanza attraente, in particolar modo per i collezionisti. Ecco la lista completa.

ATALANTA ‘LINEA CHAMPIONS’: LA LISTA COMPLETA



T-SHIRT GRAPHIC UCL NERA € 25,00

FELPA CON CAPPUCCIO UCL GRIGIA € 45,00

SCIARPA JAQUARD UCL € 20,00

SCIARPA VIP UCL € 13,00

TAZZA MUG UCL € 12,00

SACCA PALESTRA UCL € 12,00

ATALANTA PALLONE UCL € 35,00

BRACCIALETTI IN SILICONE UCL € 9,00

ATALANTA PORTACHIAVI UCL € 12,00

ATALANTA PENNA UCL € 5,00

ATALANTA PIN UCL € 8,00