L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta a ripartire in campionato: la terza giornata vede i nerazzurri impegnati a Marassi contro il Genoa di Andreazzoli. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista, con entrambe le squadre che vogliono vincere per fare un passo importante in classifica: in particolar modo gli orobici che devono riscattare la sconfitta casalinga (a Parma) contro il Torino di Walter Mazzarri (non è bastata la doppietta di Duvan Zapata). I bergamaschi sono concentrati in quel di Zingonia, aldilà di qualche infortunio e c’è ottimismo sia per la Serie A che per la UEFA Champions League. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi: tra obbiettivi stagionali e considerazioni su Gasperini.

LE PAROLE DELL’AMMINISTRATORE DELL’ATALANTA LUCA PERCASSI

“C’è tanta voglia di ricominciare a giocare, abbiamo bisogno di vivere al 100% questa stagione memorabile: sia in UEFA Champions League che in Serie A. Gasperini sta facendo cose straordinarie all’Atalanta, è un rapporto con lui che sta andando alla grande sotto tutti i punti di vista. Giorno per giorno cerchiamo di migliorare”.