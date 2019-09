LA SITUAZIONE DELL’ATALANTA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris. Una partita che per i nerazzurri vale il definitivo riscatto dopo la sconfitta contro il Torino in quel di Parma. Se da una parte si lavora a Zingonia dall’altra la campagna abbonamenti (sia per la Champions che per il campionato di Serie A) sta andando a gonfie vele, arrivando a quota 15 mila sottoscrizioni. Dopo un calciomercato formato da tante voci e trattative, in termini formali la Dea è pronta a rinnovare il contratto a due pedine della rosa orobica (come riportato dalla Gazzetta dello Sport): stiamo parlando di Marco Sportiello e di Robin Gosens.

UN TEDESCO PER LA DEA: FONDAMENTALE TRATTENERLO – La sua permanenza a Bergamo è stata una delle priorità principali per l’Atalanta: in estate sono state rifiutate delle proposte da parte dello Schalke 04 (squadra del suo cuore), e per evitare la concorrenza, anche in termini di stipendio, la Dea correrà ai ripari con un rinnovo molto interessante.

CAPITOLO MARCO SPORTIELLO – Il numero 57 atalantino è ritornato alla Dea con tanti punti interrogativi, ma la sua permanenza a Bergamo ha garantito la fiducia da parte della società. Anche per lui si opterà per un rinnovo: 12 mesi di contratto, 500 mila euro più bonus.