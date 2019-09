ATALANTA, OGGI GIORNO IMPORTANTE PER GIAN PIERO GASPERINI – L’Atalanta ha terminato le prime due giornate con una vittoria e una sconfitta. Partite che hanno sottolineato non solo le potenzialità offensive ma anche le difficoltà in difesa: 5 goal sono troppi per essere ignorati. La squadra riprenderà gli allenamenti a Zingonia martedì, con la concentrazione giusta per la sfida contro il Genoa a Marassi. C’è grande entusiasmo in terra bergamasca, e il popolo atalantino si sta muovendo in massa per fare il proprio abbonamento (sia per la Serie A 2019-2020 che per la UEFA Champions League a San Siro): tra intasamenti sul sito di Viva Ticket e code infinite. Aldilà di ciò, oggi è una giornata molto importante perché il mister dell’Atalanta Gian Piero Gasperini diventerà cittadino onorario della città di Bergamo. Ecco tutti i dettagli.

GASPERINI DIVENTA CITTADINO ONORARIO DI BERGAMO

La consacrazione bergamasca – Per l’allenatore di Grugliasco questo giorno sarà la consacrazione atalantina dopo quattro anni fatti di successi, amore e tanta voglia di far crescere l’Atalanta. La cerimonia si terrà alle 18:30 presso l’Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni, nella quale saranno presenti il Sindaco Gori e il presidente Antonio Percassi.