L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta preparando per la sfida di Marassi contro il Genoa di Andreazzoli: una partita importante per i nerazzurri che vogliono risollevarsi in classifica. Oggi la società bergamasca ha diramato un comunicato nella quale è stato pubblicato il programma odierno che si svolgerà al Centro Bortolotti di Zingonia.

IL PROGRAMMA ODIERNO DELL’ATALANTA: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ (atalanta.it)

“Dopo due giorni di riposo, sono ripresi gli allenamenti a Zingonia. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana sul campo 5 del Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione della prossima partita di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare il Genoa allo stadio Ferraris di Genova domenica 15 settembre alle 12:30. Toloi ha terminato prima l’allenamento per un fastidio al flessore. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Freuler, Gollini, Kjaer e Pašalić che hanno lavorato regolarmente col resto del gruppo. Domani è prevista un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti. Si informano gli sportivi interessati che fino al 12 settembre compreso, a causa degli interventi di manutenzione al campo 1, la squadra si allenerà sul campo 5 non accessibile al pubblico in quanto sprovvisto di tribuna”.