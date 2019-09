L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è stata sconfitta dal Torino per 3-2. Un match nella quale i nerazzurri hanno giocato benissimo, ma si sono fatti sorprendere in fase difensiva: 5 reti in due partite sono tanti per essere ignorati. Aldilà di questo, c’è ancora grande ottimismo in quel di Bergamo e il popolo atalantino è convinto che tutto si risolverà a tempo di record (come i lavori allo stadio). Oggi è l’ultimo giorno per quanto concerne il calciomercato, e la Dea non è certamente alla finestra. A Milano, ai microfoni di Calcio Atalanta, ha parlato l’ex giocatore atalantino Oscar Magoni: in particolar modo sull’ossatura della squadra di Gian Piero Gasperini.

LE PAROLE DELL’EX GIOCATORE DELL’ATALANTA OSCAR MAGONI

“Sono riuscito a vedere la prima giornata di campionato contro la Spal e ho notato che c’è assolutamente qualcosa da migliorare. Aldilà di questo l’Atalanta dimostra di essere una grande squadra: ribaltando completamente la situazione grazie a Muriel. Mercato? Bravi a riconfermare l’ossatura della scorsa stagione, con Mancini che è stato ceduto. Per il resto vanno comprati degli elementi all’altezza della situazione. Staremo a vedere…”