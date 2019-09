ATALANTA PALOMINO: LE DICHIARAZIONI DEL NUMERO 6 NERAZZURRO – Ai microfoni de “L’Eco di Bergamo” ha parlato il difensore dell’Atalanta Palomino: tra grinta, obbiettivi e tanta voglia di fare bene.

LE PAROLE DEL DIFENSORE DELL’ATALANTA PALOMINO

“Sul prendere tanti goal è un problema che ci portiamo dietro dallo scorso anno: dobbiamo trovare più concentrazione per riuscire a evitare certe imbarcate sulla retroguardia, specie su calcio da fermo. A centrocampo e in difesa credo che dobbiamo migliorare. Aldilà di questo, mi piace l’idea che questa Atalanta sia strutturata a livello offensivo: pressing e tanti goal. Per non parlare della mentalità vincente. Io sono colpevole come i miei compagni, specialmente in un contesto come questo. Io credo che non è un problema di equilibrio. Champions? C’è sicuramente un po’ di ansia, ma sicuramente l’Atalanta sarà concentrata a mille. Io non credo si sentirà la fatica tra campionato e coppa: io preferisco giocare ogni tre giorni piuttosto che una volta a settimana. Non rinuncio a nessuno degli obbiettivi, anche se non sarà facile. In campionato puntiamo a migliorare sempre di più: l’anno scorso siamo arrivati terzi e vorremmo confermare quel risultato”.