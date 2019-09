Atalanta-Shakhtar Donetsk streaming e diretta Tv Youth League: dove vedere il match dell’1/9

VERSO Atalanta-Shakhtar Donetsk under19

Martedì 1 ottobre, alle ore 13:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno del girone di Youth League Atalanta-Shakhtar Donetsk. Le due compagini si sfideranno al Centro Sportivo Bortolotti, che ospita le partite interne del settore giovanile della Dea. L’Atalanta Primavera è reduce da due importanti vittorie in campionato. I ragazzi nerazzurri, infatti, hanno vinto sia contro i pari età del Sassuolo per 2-0, sia contro la Juventus Primavera per 5-0. Tuttavia, i bergamaschi hanno perso all’esordio in Youth League contro la Dinamo Zagabria per 1-0. Lo Shakhtar Donetsk under 19, invece, è anch’esso reduce da due vittorie in campionato: 2-0 contro il Mariupol e addirittura 9-0 contro il Desna. Tuttavia, gli ucraini hanno perso nella prima sfida di Youth League contro il Manchester City under 19 per 3-1.

Atalanta-Shakhtar Donetsk under19: streaming e diretta tv

Il match Atalanta-Shakhtar Donetsk di Youth League sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv su 20, canale digitale terrestre del gruppo Mediaset visibile in chiaro. La rete diretta da Marco Costa trasmette quattro match della seconda giornata del torneo ribattezzato la Champions League dei giovani: “Atalanta-Shakhtar Donetsk”, “Juventus-Bayer Leverkusen” “Genk-Napoli” e “Barcellona-Inter”. L’incontro anche in streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset, disponibile su tutti i dispositivi mobili.