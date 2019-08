In vista di Atalanta-Torino, i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini si stanno preparando alla grande. Una partita dove l’obbiettivo sarà quello di fare bottino pieno (la Dea ha vinto 3-2 contro la Spal di Leonardo Semplici grazie alla doppietta del centravanti Luis Muriel), ma non sarà facile: servirà la giusta concentrazione in quel di Parma (il Gewiss Stadium è ancora in fase di ristrutturazione). Il popolo atalantino è carico e allo stadio Ennio Tardini ci sarà una grande invasione nerazzurra: come del resto sta andando a gonfie vele la campagna abbonamenti (sia per la Champions che per il campionato di Serie A Tim 2019/2020).

ATALANTA SKRTEL: E’ DIVORZIO CON LA DEA – Se a Zingonia si continua a lavorare sul campo, il calciomercato ha regalato un grande colpo di scena: il difensore dell’Atalanta Skrtel ha subito una rescissione del contratto con la società bergamasca. Il motivo? Ciò che risulta nelle ultime ore è che Gasperini abbia avuto un battibecco col ragazzo, e quindi si è arrivati a questa opzione: contando che lo stesso mister di Grugliasco ha sottolineato più volte la necessità di qualche pedina (in conferenza stampa ha fatto capire che non basta sulla retroguardia per rimanere completi al 100%).

ATALANTA SKRTEL: IL FUTURO DELLA DEA – Dopo quello che è successo, l’Atalanta dovrà ritornare sul mercato per comprare un difensore. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.