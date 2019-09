L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro il Genoa, ma soprattutto sull’esordio in UEFA Champions League. Ai microfoni di Juvenews, ha parlato l’ex difensore della Dea Leonardo Talamonti (pedina orobica dal 2006 al 2011): nella quale ha rilasciato qualche dichiarazione sugli orobici protagonisti in Coppa dei Campioni contro la Dinamo Zagabria.

“E’ un girone abbastanza difficile quello della Dea. Credo però che l’Atalanta, basandoci sul suo modo di giocare, può conquistare molti punti davanti in casa. La squadra di Gasperini gioca un grandissimo calcio ed in particolare a Bergamo dove può esaltarsi, chiaramente in trasferta la situazione cambia molto le carte in tavole, ma penso che gli orobici possano giocarsela. Fernando Tissone? Lo conosco dai tempi dell’Atalanta di Gigi Delneri e si vedeva fin da allora che aveva tutti i mezzi per poter diventare un grandissimo giocatore. Mi dispiace che adesso sia svincolato anche perché ha giocato anche in Champions League e si merita sicuramente di tornare a quei livelli. Mi auguro di vederlo presto con la maglia della Dea . E’ un giocatore con molta qualità, ma che deve essere valorizzato sotto tutti i punti di vista”.