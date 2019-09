ATALANTA-TORINO FORMAZIONI UFFICIALI: L’ATTESA E’ FINITA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria contro la Spal, è intenzionata a fare bottino pieno. Per la seconda giornata di campionato arriva il Torino di Walter Mazzarri (fresco di successo contro il Sassuolo in casa): una partita apertissima sotto tutti i punti di vista. Il match si disputerà allo stadio Ennio Tardini di Parma (il Gewiss Stadium è ancora in fase di ristrutturazione), ma nonostante ciò il popolo atalantino è carico a mille e scenderà in massa per trascinare i nerazzurri verso la vittoria. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino.

ATALANTA-TORINO FORMAZIONI UFFICIALI: LE SCELTE DI GIAN PIERO GASPERINI

I nerazzurri bergamaschi schiereranno il classico 3-4-1-2, contando del ritorno di Josip Ilicic (assente per squalifica a Ferrara contro la Spal di Semplici): che farà coppia con Zapata in attacco con Papu Gomez sulla trequarti. Freuler-De Roon non mancheranno in mediana, come del resto saranno presenti anche Hateboer e Gosens sulle fasce laterali. Chiavi della difesa affidate al trio Djimsiti, Palomino e Andrea Masiello.

ATALANTA-TORINO FORMAZIONI UFFICIALI: LE SCELTE DI WALTER MAZZARRI

Per quanto riguarda il Torino, 3-5-2 con Izzo, Bremer e Bonifazi sulla retroguardia; centrocampo abbastanza compatto con Lukic, Baselli, Aina, De Silvestri e Meite; attacco formato dal duo Berenguer-Belotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Gosens, Hateboer, De Roon, Freuler; Gomez, Ilicic, Zapata.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Meite, Baselli, Lukic, Aina; Berenguer, Belotti.