Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex attaccante dell’Atalanta Nicola Ventola: in particolar modo sul gambiano Musa Barrow.

“Il ragazzo non deve mollare: con tre competizioni, avrà una grande opportunità. Secondo me un giovane come lui ha bisogno solo di giocare. Ho letto che avrebbe voluto andare via, scelta abbastanza comprensibile: per Musa un percorso diverso sarebbe stato l’ideale. A questa età, meglio essere titolare in una piccola che riserva in una big. E’ successa la stessa cosa anche a me nel 2001: andai a Bergamo, giocai con continuità e l’anno dopo sono ritornato più forte. Lui non deve mai mollare. Con la Champions League la Dea avrà bisogno di far rifiatare alcune pedine e per Barrow potrebbe essere l’occasione giusta. Poi, se non dovesse trovare spazio, a gennaio si potrebbero fare altre valutazioni, tenendo presente che Percassi punta molto su di lui: i 20 milioni rifiutati due anni fa ne sono la prova più evidente. Coppa dei Campioni? Manchester City a parte, l’Atalanta può giocarsela con Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria: il passaggio del turno è possibile, magari a scapito di qualche punto in campionato. Luis Muriel? Sotto certi aspetti è discontinuo ma ha un grandissimo talento, staremo a vedere”.