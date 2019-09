Atletico-Juve, la telecronaca Trevisan-Adani, non va giù agli abbonati

La Juventus pareggia al Wanda Metropolitano di Madrid contro l’Atletico del “cholo” Simeone, che dopo il pareggio di Hector Herrera, si lascia a andare a una sua tipica esultanza. La Juventus è stata superficiale in difesa, infatti i due gol del pareggio sono venuti da calci da fermo.

Ma quello che gira sul web, sono le polemiche degli utenti social, degli abbonati del canale Sky, alquanto infastiditi della telecronaca fatta dal duo Trevisan-Adani, che sembravano, secondo il parere di qualcuno, due faziosi pro-Juventus. Diciamo che fa sempre piacere che una squadra italiana riesca a far risultato in Europa, anche per migliorare il ranking dei club.

Ma sembrava che i due telecronisti fossero tifosi della Juventus, come nei canali regionali, o emittenti private dove si può far ciò che vuole, imprecando e sostenendo la squadra. E ai tifosi soprattutto quelli dell’Inter, questa cosa non è andata giù. Appoggiare le italiane, si, ma non tifare, e lasciarsi andare ad urla di disperazione per la mancata occasione di Cristiano Ronaldo. Se Cr7 avesse fatto quel gol, nessuno avrebbe detto niente, ma è pur sempre un canale italiano, che deve essere, o cercare di essere imparziale.

E se si va sui social, troviamo migliaia di critiche alla telecronaca di Madrid, che a qualcuno proprio non è andata giù.