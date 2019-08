Atletico Madrid-Eibar: diretta tv e streaming Dazn, dove vedere match Liga 1 settembre

Vuole continuare la sua serie di risultati postitivi l’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros, dopo un precampionato più che positivo dove la squadra è stata capace di rifilare ben 7 reti agli odiati rivali del Real Madrid, ora vuole stupire in Liga, puntando alla vittoria del campionato. L’impresa non sarà delle più semplici ma la falsa partenza del Barcellona e il pari proprio del Real nella scorsa giornata contro il Valladolid, potrebbero lanciare Joao Felix & co.

Il talento portoghese si sta integrando sempre di più nei meccanismi tattici di Simeone, anche se qualche infortunio di troppo, sta preoccupando la dirigenza spagnola. Le due vittorie di misura contro Getafe e Leganes dimostrano come la squadra sia cinica, unita e concentrata. Doti essenziali nelle squadre allenate dal tecnico argentino. Domani, l’Atletico affronterà al Wanda Metropolitano l’Eibar. Avversario assolutamente non insormontabile e che ha un solo punto dopo due giornate. Il match andrà di scena oggi 1 settembre, alle ore 19.

Atletico Madrid-Eibar, diretta tv e streaming, dove vedere il match 1 settembre

Il match di Liga, Atletico Madrid-Eibar, in programma domenica 1 settembre alle ore 19, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, l’unica piattaforma ad avere i diritti tv della Liga spagnola. Appuntamento da non perdere assolutamente!