Audace Cerignola-Foggia: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie D oggi 29 settembre

Oggi alle ore 15 allo stadio Domenico Monterisi è in programma il derby tra Audace Cerignola-Foggia, valido per la quinta giornata del campionato Serie D girone H.

Audace Cerignola-Foggia, presentazione del match

Sarà una derby del Tavoliere molto caldo e importante per la classifica visto che le due squadre si trovano dopo quattro match con sette punti ma grazie ad un classifica molto corta, a solo due punti dal trio di testa Taranto, Brindisi e Fasano.

Presumibilmente sia Audace Cerignola che Foggia saranno protagoniste fino all’ultimo per riuscire a salire in Serie C e chi avrà la meglio oggi potrà dare una svolta positiva ad un campionato fin qui in chiaro-scuro.



I padroni di casa del tecnico Alessandro Potenza, che l’anno scorso hanno sfiorato la promozione in Serie C che è sfuggita solamente per tre punti a favore dell’AZ Picerno (78 punti a 75), dovranno riscattare la sconfitta per 1-0 sul maturata sul campo del Brindisi, e cercheranno di farlo con il tridente delle meraviglie Martiniello, Marotta e Loiodice.

Gli ospiti che dopo la sconfitta della prima giornata a Fasano hanno deciso di esonerare il tecnico Amantino Mancini per far posto al più navigato Ninni Corda, dopo il fallimento della scorsa estate vorranno cercare subito la risalita nel calcio professionistico che una piazza come Foggia meriterebbe. Domenica scorsa i rossoneri hanno pareggiato 3-3 allo Zaccheria contro il Gravina, mentre mercoledì nei 32esimi di Coppa Italia c’è stata la vittoria sempre in casa contro il Vastogirardi per 3-1.

Ricordiamo che ai tifosi foggiani è stata vietata la trasferta, perchè la gara è stata considerato ad alto rischio e i biglietti dunque sono disponibili solo per i residenti del Comune di Cerignola. Lo stadio Domenico Monterisi è stato rimesso a nuovo e proprio oggi per questa partita speciale verrà inaugurato la Curva Sud dove saranno assiepati gli Ultras 1984 della squadra locale.

L’ultimo match giocato al Domenico Monterisi è datato curiosamente 29 settembre (come oggi) 1957 (Prima Categoria campionato Interregionale) e i satanelli vinsero con un roboante 5-1, ma da allora nessuna gara si è più giocata tra le due squadre. Sarà Niccolò Turrini della sezione di Firenze l’arbitro della gara, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Glauco Zanellati di Seregno.

Audace Cerignola-Foggia, probabili formazioni

Audace Cerignola (3-4-3): Cappa;Syku, Coletti, Caiazza; Nives, Muscatiello, Sindic, Russo; Marotta, Martiniello, Loiodice. All. Potenza

Foggia (3-5-2):Fumagalli; Anelli, Salvi, Salines; Di Jenno, Gentile, Cittadino, Campagna, Di Masi; Tortori, Iadaresta. All. Corda

Audace Cerignola-Foggia, diretta tv e streaming

Il match della settima giornata del campionato di Serie D girone H tra Audace Cerignola-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Antonio Di Donna.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni; qualora si volessero aggiungere all’abbonamento anche le partite del Foggia (o del Palermo) in casa e trasferta, il mensile costerebbe 5.99 euro e l’annuale 54.99 euro.