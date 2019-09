Bayern Monaco-Stella Rossa streaming e diretta Tv Champions League: dove vedere il match del 18/9

Mercoledì 18 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il primo turno della fase a gironi della Champions League tra Bayern Monaco-Stella Rossa. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I padroni di casa vengono dalla sconfitta subita in campionato per mano del Lipsia, attualmente al primo posto in classifica in Bundesliga. La squadra di Belgrado, invece, ha vinto nell’ultimo turno della Superliga serba contro il Fudbalski, ed è ad appena una lunghezza dal Vojdovina capolista.

BAYERN MONACO-STELLA ROSSA: LE PROBABILI FORMAZIONI

L’ex tecnico dell’Eintracht dovrà ancora fare a meno di Alaba e Goretzka infortunati; ancora staffetta Coutinho – Muller sulla trequarti, mentre da vedere l’impiego di Perisic. Sul fronte ospite, squalificato Tomane a centrocampo chance per l’ex PAOK Canas mentre davanti brilla bomber Pavkov, già 10 gol in stagione fra coppe e campionato.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Sule, Hernandez; Thiago Alcantara, Kimmich; Gnabry, Coutinho, Coman; Lewandowski. Allenatore: Niko Kovac.

Stella Rossa Belgrado (3-4-3): Borjan; Pankov, Degenek, Milunovic; Gajic, Jovancic, Canas, Jander; Garcia, Pavkov, Van La Parra. Allenatore: Vladan Milojević.

BAYERN MONACO-STELLA ROSSA: STREAMING E DIRETTA TV

La gara sarà visibile in tv mercoledì 18 settembre alle ore 21 su Sky Sport. Su pc, smartphone e smart tv gli abbonati potranno usufruire dello streaming tramite l’app Sky Go.