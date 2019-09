E’ al terzo posto in classifica dopo sole tre giornate di Serie B il Benevento di Filippo Inzaghi. Super Pippo ha spazzato via le critiche dopo la sorprendente eliminazione a sorpresa in Coppa Italia per mano del Monza di Brocchi, targato Galliani-Berlusconi. Uomini che Inzaghi conosce molto bene. L’eliminazione non ha scalfito l’entusiasmo del Benevento, deciso a puntare alla Serie A e ad approdare a un eventuale play off. Le convincenti vittorie contro Cittadella e Salernitana, hanno lanciato i giallorossi che guardano con ottimismo alla sfida di sabato contro il Cosenza. Gli uomini di Braglia si trovano con un solo punto dopo tre giornate e militano nei bassifondi della classifica. Sulla carta, il Cosenza non dovrebbe rappresentare un pericolo per Inzaghi ma la voglia di rivalsa dei cosentini è da tenere in considerazione. Inzaghi si è detto soddisfatto dei passi in avanti fatti a livello difensivo da parte del suo Benevento, dato che nell’ultima giornata la sua squadra non ha subito nessun gol. Per Braglia invece non sono più ammessi errori e Benevento rappresenterà forse l’ultima chiamata per la riconferma in panchina. Calcio d’inizio ore 15, sabato 21 settembre.

Benevento-Cosenza, diretta tv e streaming, dove vedere Serie B, sabato 21 settembre

Il match di Serie B, Benevento-Cosenza, in programma sabato 21 settembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e sarà possibile vedere il match attraverso il proprio smartphone, pc, smart tv o tablet. Buon divertimento!