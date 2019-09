Benevento-Virtus Entella. Alle ore 15 allo stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento i locali allenati in panchina da Pippo Inzaghi ospitano la Virtus Entella di mister Roberto Boscaglia, il match è valido per la 6.a giornata del campionato di Serie B, il match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Le ‘streghe’ dopo 5 giornate di campionato occupano la 2.a posizione di classifica con 11 punti all’attivo (3 vittorie e 2 pareggi), nell’ultimo turno i campani hanno pareggiato in trasferta contro il Pordenone per 1-1, per la squadra di Inzaghi a segno Kragl. I liguri, invece, occupano la 6.a posizione di classifica con 10 punti all’attivo (3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta), nella scorsa gara è arrivata la prima sconfitta per la squadra di Boscaglia, gara persa 0-2 al comunale di Chiavari contro il Venezia. Benevento-Virtus Entella sarà arbitrata dal signor Simone Sozza di Seregno, coaudiuvato dai signor Macaddino e Scatragli, mentre il quarto uomo sarà Marini.

Benevento-Virtus Entella, le probabili formazioni. QUI BENEVENTO- Mister Inzaghi schiererà i suoi con il 3-5-2 con Montipò in porta; linea difensiva composta da Gyamfi, Caldirola e Volta; i due esterni saranno Letizia e Tello con Kragl, Viola e Del Pinto in mezzo al campo; la coppia d’attacco sarà composta da Coda e Sau. QUI VIRTUS ENTELLA- Mister Boscaglia risponderà con il classico 4-4-2 con Contini in porta; i due terzini saranno Sernicola e Sala, mentre al centro spazio per Pellizzer e Chiosa; a centrocampo giocheranno Eramo, Paolucci, Nizzetto e Schenetti; davanti spazio al tandem Mancosu-Morra.

Benevento (3-5-2): Montipò; Gyamfi, Caldirola, Volta; Letizia, Kragl, Viola, Del Pinto, Tello; Coda, Sau. All. Inzaghi.

Virtus Entella (4-4-2): Contini; Sernicola, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti; Mancosu, Morra. All. Boscaglia.

Benevento-Virtus Entella, come seguire il match in tv e streaming

Benevento-Virtus Entella, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 6.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 ed è da una settimana circa scaricabile anche sulla stick Now Tv. Dazn fino al 6 ottobre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.