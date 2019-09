Bisceglie-Casertana, per provare a volare. 6.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2019/2020. Alle ore 18.30 scenderanno in campo il Bisceglie di Rodolfo Vanoli e la Casertana di Ciro Ginestra. Si gioca allo stadio Ventura di Bisceglie. I pugliesi sono reduci dal colpo esterno sul campo dell’Avellino, vittoria per 1-0 con gol decisivo di Gatto. Dopo questo successo il Bisceglie ha 7 punti in classifica. La Casertana di punti ne ha 8 e arriva al match di oggi dopo il pareggio in trasferta sul campo del Picerno. I pugliesi non vincono in casa dallo scorso 5 maggio, quando si imposero 4-3 sulla Cavese. Nella stessa data l’ultima vittoria della Casertana fuori casa, 3-0 sul campo della Sicula Leonzio.

Bisceglie-Casertana, le probabili formazioni. QUI BISCEGLIE – Vanoli è pronto a confermare il suo 3-5-2 con cui i suoi ragazzi stanno dando vita ad un buon calcio. In porta ancora Casadei mentre la difesa sarà composta da Diallo, Hristov e Piccinni. In mezzo al campo Abonckelet, Zibert e Rafetraniaina con Mastrippolito e Cardamone ad agire sugli esterni. In avanti potrebbe tornare Montero, con Longo al suo fianco. QUI CASERTANA – Il portiere sarà Crispino protetto da Silva, Longo e Caldore. A centrocampo non mancherà l’esperienza di D’Angelo con Santoro e Laaribi al suo fianco. Sugli esterni per i campani ci saranno Zito e Adamo. In avanti il capocannoniere Castaldo, con Starita al suo fianco. (Fonte:Sussidiario.net)

Bisceglie-Casertana, come seguire il match in tv e streaming

Bisceglie-Casertana, info tv e streaming. I diritti televisivi della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite dei tre gironi di Serie C, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. Per il match non è prevista la diretta in chiaro né su Raisport e né su Sportitalia. Le due squadre si sono affrontate anche nella passata stagione. L’ultima partita giocata in Puglia ha visto la vittoria del Bisceglie per 2-1. Sono due le vittorie di fila interne per i biancoverdi nei confronti della Casertana.