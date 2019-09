BOLOGNA-ROMA FORMAZIONI: L’ATTESA DEL MATCH – Uno dei match più importanti della quarta giornata di Serie A Tim. Il Bologna, secondo in classifica, contro una Roma rivitalizzata dopo la vittoria contro il Sassuolo. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista che potrebbe dare segnali importanti per entrambe: in particolar modo per quanto concerne il treno europeo. I rossoblù hanno iniziato alla grande il campionato, soprattutto grazie al successo conquistato al Rigamonti contro il Brescia per 3-4 (nella quale gli ospiti erano in svantaggio 3-1). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Bologna-Roma.

BOLOGNA-ROMA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Nel 4-2-3-1 bolognese giocheranno con Orsolini, Soriano, Sansone e Palacio. Unico ballottaggio a centrocampo con Poli che è favorito sull’ex napoletano Dzemaili. Chiavi della difesa a Tomiyasu, Bani, Denswil e Dijks. Per quanto riguarda i giallorossi, verrà proposta la stessa formazione titolare scesa in campo contro il Sassuolo. Zaniolo e Kluyvert sono favoriti su Kolarov e Spinazzola per le fasce laterali. In attacco Mkhitaryan tenterà di dare una mano a Dzeko.

BOLOGNA-ROMA FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko