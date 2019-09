Bologna-Roma streaming gratis e diretta tv Sky Sport, Serie A 22 settembre dalle 15. Allo Stadio Dall’Ara si affrontano Bologna e Roma nella 4° giornata di campionato di Serie A TIM. I rossoblù, guidati anche oggi dal vice di Mihajlovic, provengono dalla vittoria in rimonta in casa del Brescia per 3-4 e al momento sono secondi in classifica con 7 punti, al pari della Juventus; i giallorossi, invece, provengono dalla vittoria in casa contro l’Instanbul giovedì in Europa League e al momento hanno 5 punti in classifica. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming gratis.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (- -):

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (- -):

Questa la terna arbitrale della sfida del Dall’Ara tra Bologna e Roma: arbitra il sign. Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Meli e Fiorito; IV uomo il sign. Pezzuto. Alla V.A.R. designati Calvarese e Schenone.



Bologna – Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport

Dove vedere Bologna-Roma, diretta tv e live streaming 22 settembre

Come vedere Bologna-Roma in tv? La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del satellite e ch. 473 del digitale terrestre) – sarà di Riccardo Gentile, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Minotti; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e i suoi ospiti.

Streaming Bologna-Roma, Serie A 4.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Dall’Ara sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.

Bologna-Roma su Rai Radio 1

Bologna-Roma, sfida valida come gara della 4° giornata di Serie A TIM, sarà possibile ascoltarla in diretta su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Giovanni Scaramuzzino in diretta dallo stadio Dall’Ara di Bologna a partire dalle ore 14.50 all’interno del programma “Tutto il calcio minuto per minuto”.



Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.