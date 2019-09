Borussia Dortmund-Barcellona. Champions League, ci siamo. Alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena il match più interessante del martedì di Champions League, infatti il Dortmund di Lucien Favre ospita il Barcellona di Ernesto Valverde per la 1.a giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. I tedeschi ed i catalani sono stati inseriti nel Gruppo F di quest’edizione della Champions League, questo gruppo è anche il girone dell’Inter e dello Slavia Praga che si affronteranno alle ore 18.55 a ‘San Siro’. I gialloneri giungono a questo esordio nella massima competizione europea da 2.a classificata in Bundesliga con 9 punti (3 vittorie ed 1 sconfitta) in 4 giornate di campionato ed a -1 dalla capolista Lipsia che ha pareggiato contro il Bayern Monaco. Nel turno di campionato appena trascorso, il BVB ha rifilato un netto 4-0 ai danni del Bayer Leverkusen. Il Barcellona, invece, dopo quattro turni di Liga ha raccimolato 7 punti in classifica (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta). Nel turno scorso il Barcellona ha vinto nettamente contro il Valencia per 5-2. Sul versante del calciomercato, è tornato a vestire la maglia del Borussia Dortmund Hummels ma il club tedesco ha anche acquistato il fratello di Eden Hazard, Thorgan. I catalani si sono rafforzati sul mercato con gli acquisti di Griezmann, De Jong e Junior Firpo ma in quest’avvio di stagione sta brillando la stella del 16enne Ansu Fati, che ha anche trovato 2 reti in queste prime 4 giornate.

Borussia Dortmund-Barcellona, le probabili formazioni. QUI BORUSSIA DORTMUND- Il tecnico Favre si affiderà al 4-2-3-1 con Burki in porta; i terzini saranno Hakimi e Guerreiro con Akanji ed Hummels al centro della difesa; in mediana spazio per Witsel e Delaney; il trio alle spalle dell’unica punta Paco Alcacer sarà composto da Sancho, Reus e Brandt. QUI BARCELLONA- Il tecnico dei catalani Valverde risponderà con il 4-3-3 con Ter Stegen in porta; in difesa giocheranno Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; a centrocampo spazio a De Jong, Busquets ed Arthur; il tridente offensivo sarà formato da Griezmann, Suarez e Fati.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Brandt; Paco Alcacer. All. Favre.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Griezmann, Suarez, Fati. All. Valverde.

Borussia Dortmund-Barcellona, come seguire il match in tv e streaming

Borussia Dortmund-Barcellona, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per il ritorno del playoff di Champions League sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport 253, questo sarà possibile solo per chi possiede l’abbonamento a Sky sul satellite. Borussia Dortmund-Barcellona potrà essere vista anche in streaming attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.