Questa notte alle ore 02:30, andrà in scena l’affascinante amichevole tra Brasile e Colombia, un vero classico sud americano. I campioni del Sud America brasiliani affronteranno i cafeteros in una sfida che ha sempre portato spettacolo in passato. tante le stelle in campo, a partire dall’uomo più attese nonché grande assente nella passata edizione della Coppa America: Neymar Jr. Il brasiliano non gioco con la Selecao dall’amichevole disputata contro il Qatar, prima della Coppa America. Gara in cui si infortunò saltando poi l’importante competizione continentale. L’estate di O’Ney non è stata delle migliori: complice l’infortunio e la vicenda che lo vedeva coinvolto in una causa di stupro. Poi definitivamente caduta. Dopo sono arrivate le polemiche con il suo club di appartenenza, il PSG. Alla fine il brasiliano è rimasto a malincuore a Parigi, nonostante volesse tornare da Messi & co. a Barcellona. Oltre a Neymar, vedremo all’opera ore James Rodriguez. Il fantasista tanto seguito dal Napoli è rimasto nel Real Madrid, ma lo spiraglio per vederlo in Italia in futuro è ancora aperto. Calcio d’inizio sabato 7 settembre, ore 02:30 italiane (questa notte).

Brasile-Colombia: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 7 settembre ore 02:30

L’affasciante amichevole Brasile-Colombia, in programma questa notte alle ore 02:30 non sarà trasmessa da nessuna emittente italiana in diretta tv. Sarà possibile assistere alla diretta tv su canali internazionali come beIN Sports. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, al momento non ci sono informazioni a riguardo. Qualora ci fossero aggiornamenti, la redazione di SuperNews li pubblicherà tempestivamente.