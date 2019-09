Brasile-Perù, altro test per i verdeoro. Continuano le amichevoli delle varie nazionali. Nella notte tra il 10 e l’11 settembre scenderanno in campo il Brasile campione del Sudamerica 2019 e il Perù vice-campione. La Selecao brasiliana e la Blanquirroja peruvianasono state infatti le due squadre finaliste dell’ultima Copa America, giocata proprio in Brasile. I verdeoro arrivano al match dopo il pareggio per 2-2 arrivato nell’ultima amichevole giocata contro la Colombia. Partita che ha visto il ritorno in campo con la maglia del Brasile di Neymar. Il fantasista del Paris Saint Germain è stato anche autore di un gol. D’altro canto il Perù è stato sconfitto per 1-0 dall’Ecuador lo scorso 6 settembre. Brasile-Perù si giocherà al Los Angeles Coliseum di Los Angeles, quando in Italia saranno le ore 5.30 dell’11 settembre.

Brasile-Perù, i convocati della Selecao. Il c.t. verdeoro Tite ha chiamato i seguenti giocatori per il test amichevole con il Perù di Ricardo Gareca, Portieri: Alisson (Roma), Ederson (City), Cassio (Corinthians);

Difensori: Dani Alves (Psg), Danilo (City), Marcelo (Real), Alex Sandro (Juventus), Marquinhos, Thiago Silva (Psg), Miranda (Inter), Jemerson (Monaco); Centrocampisti: Casemiro (Real), Paulinho (Barcellona), Fernandinho (City), Renato Augusto (Pechino Guoan), Giuliano (Zenit), Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea), Diego (Flamengo), Douglas Costa (Juventus);

Attaccanti: Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (City), Neymar (Psg), Diego Souza (Recife), Taison (Shahktar).

Brasile-Perù, come seguire il match in tv e streaming

Brasile-Perù, info tv e streaming. Al momento non ci sono dirette tv o streaming sui canali italiani per seguire il match. L’andamento della partita potrà essere seguito sui social ufficiali delle due nazionali. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 5.30 italiane dell’11 settembre. Come detto Brasile e Perù si sono incrociate nell’ultima finale della Copa America, vinta dalla Selecao per 3-1. L’ultima vittoria della Blanquirroja sulla Selecao risale alla Copa America 2016, 1-0 per i peruviani nella fase a gironi. L’ultimo pareggio tra Brasile e Perù è del novembre 2007, finì 1-1. Si trattava di un match valido per le Qualificazioni Mondiali a Sudafrica 2010.