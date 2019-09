Brescia-Juventus Probabili Formazioni (Serie A 2019-20)

BRESCIA-JUVENTUS FORMAZIONI: APERTO SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA – Uno dei match più interessanti della quinta giornata del campionato di Serie A: Brescia-Juventus. I padroni di casa neo promossi sono protagonisti di una buonissima partenza con 6 punti in classifica, stando momentaneamente tra le prime 10; dall’altra parte c’è la Juventus che deve ritrovare non solo gioco, ma anche la vittoria per rimanere attaccata all’Inter capolista. Le rondinelle potranno sfruttare il fattore casa ma guai a sottovalutare i bianconeri: non stanno vivendo un gran periodo, ma sono pur sempre i Campioni d’Italia (da ben otto anni). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni di Brescia-Juventus.

BRESCIA-JUVENTUS FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Tra i padroni di casa ritorna il giocatore più atteso: Mario Balotelli, dopo aver scontato la squalifica. Il numero 45 biancoazzurro giocherà insieme a Donnarumma in attacco con Spalek a fare il trequartista. Chiavi del centrocampo a Tonali, Romulo e Bisoli. Per quanto riguarda la Juventus possibile chance per Paulo Dybala: il numero 10 bianconero potrebbe giocare insieme a Bernardeschi e Higuain. A centrocampo saranno presenti Can, Pjanic e Matuidi.

BRESCIA-JUVENTUS FORMAZIONI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Dybala.