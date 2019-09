Brindisi-Cerignola. Alle ore 15 allo stadio ‘Franco Fanuzzi’ di Brindisi si giocherà uno dei match pià interessanti di questa 4.a giornata del campionato di Serie D, girone H, infatti i padroni di casa del Bridisi allenati da Massimiliano Olivieri ospitano il Cerignola di Alessandro Potenza. I brindisini in queste prime 3 giornate hanno raccolto 6 punti (2 vittorie ed 1 sconfitta) ma nell’ultimo turno è arrivata la prima sconfitta in questo campionato, infatti il Brindisi ha perso 4-0 contro il Casarano, match giocato in trasferta sul terreno di gioco del ‘Capozza’. Gli ospiti, invece, hanno giocato solo 2 gare di campionato conquistando il bottino pieno, ovvero 6 punti, queste 2 vittorie sono arrivate contro il Grumentum Val d’Agri domenica scorsa 2-1 e mercoledì scorso nel recupero della 1.a giornata gli ofantini si sono imposti col medesimo punteggio contro il Casarano. Brindisi-Cerignola sarà arbitrata dal signor Andrea Ancora di Roma 1, coaudiuvato da Marat Ivanavich Fiore di Genova e Matteo Paggiola di Legnano.

Brindisi-Cerignola, le parole dei protagonisti. In settimana l’attaccante dei padroni di casa, Sorrentino, ha presentato il match contro gli ofantini: “Affronteremo una squadra che si trova per caso o quasi a disputarare questo campionato, loro saranno molto arrabbiati in merito al mancato ripescaggio ma noi ci faremo trovare pronti. Dobbiamo fare risultato in casa principalmente per i nostri tifosi che non ci fanno mancare il loro appoggio. Non dobbiamo aver timore di affrontare una corazzata come il Cerignola, giocheremo ad armi pari. In questo campionato non abbiamo obiettivi ben precisi, dobbiamo pensare gara dopo gara cercando di portare a casa i 3 punti” (tuttocalciopuglia.com). Il mister degli ofantini Potenza, invece ha analizzato il match vinto contro il Casarano affermando: “In questi match bisogna fare i cosidetti 3 punti, abbiamo disputato un buon primo tempo. Abbiamo avuto difficoltà nell’impostare la manovra del gioco palla a terra, abbiamo avuto difficoltà nel primo quarto d’ora di gara ma poi siamo usciti alla distanza ed abbiamo sofferto meno rispetto alla gara contro il Grumentum ma dobbiamo chiudere in fretta le partite sfruttando al meglio le occasioni che ci capitano. Ora testa al Brindisi, che sarà un avversario duro da affrontare” (tuttocalciopuglia.com).

Brindisi-Cerignola, come seguire il match in tv e streaming

Brindisi-Cerignola, info diretta tv e streaming. Questa gara della 4.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa dal canale 85 ma ciò sarà possibile per i soli residenti delle province di Bari, Foggia e Bat. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine delle due squadre oppure per quanto concerne lo streaming il link di riferimento è www.canale85.it.