Cagliari-Inter streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 1 settembre

Cagliari-Inter, i nerazzurri alla ricerca del primo successo esterno. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dal convincente 4-0 contro il Lecce nel l’esordio casalingo in campionato e si apprestano ad affrontare in terra sarda il primo impegno in trasferta. I rossoblu di Rolando Maran hanno fallito il primo incontro della stagione perdendo di misura in casa contro il Brescia dopo una scialba prestazione. Il match Cagliari-Inter, valevole per la seconda giornata della Serie A 2019/20, si gioca domenica 1 settembre alle ore 20.45 nello stadio Sardegna Arena di Cagliari. Nei 78 precedenti nella massima serie tra le due squadre si registrano 14 vittorie dei padroni di casa, 27 pareggi e 37 successi dei nerazzurri. L’arbitro designato per la sfida sarà il signor Mariani della sezione di Aprilia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-INTER

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Nainggolan, Nandez; Castro; Cerri, Joao Pedro. All.: Maran

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All.: Conte



Dove vedere Cagliari-Inter, diretta tv e streaming

Il match Cagliari-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in streaming tramite Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.