IL NEO DIFENSORE DELL’ATALANTA KJAER: IL NUOVO ACQUISTO NERAZZURRO – Martin Skrtel non è più un giocatore della Dea (ha avuto degli screzi in quel di Zingonia con il mister): ieri sera c’è stata la rescissione contrattuale dell’ex numero 37 atalantino. Neanche il tempo di postare la news che la società bergamasca si è mossa a tempo di record sul calciomercato, comprando una pedina abbastanza conosciuta: il neo difensore dell’Atalanta Kjaer è un nuovo giocatore orobico. Scelta sicuramente last minute, ma comunque un pilastro che può dimostrare il suo potenziale con Gian Piero Gasperini. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il nuovo acquisto bergamasco.

ATALANTA KJAER: CHI E’ LA NUOVA PEDINA NERAZZURRA?

ATALANTA KJAER – Danese classe 1989, fin da giovane era considerato uno dei migliori talenti in difesa. Possiede un grande senso della posizione, per non parlare della forza fisica: ottimo sia nell’anticipo che nel gioco aereo. E’ un giocatore che sui calci da fermo può risultare decisivo. Le sue caratteristiche furono esaltate anche da Delio Rossi ai tempi del Palermo, definendolo un giocatore eccezionale sulla retroguardia. La sua esperienza darà una grande mano a Gasperini. Staremo a vedere.