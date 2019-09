CALCIOMERCATO ATALANTA: ULTIMO GIORNO PER LA CAMPAGNA ACQUISTI – Dopo mesi di voci, trattative, acquisti e cessioni è arrivato l’ultimo giorno per quanto concerne il calciomercato. L’Atalanta fino adesso ha comprato Muriel, Malinovskyi, Arana, Skrtel e infine Kjaer, ma i nerazzurri non sono ancora intenzionati a stare alla finestra: ogni opportunità va sfruttata sotto tutti i punti di vista sia in entrata che in uscita. Vice-Ilicic? Necessità di trovare un difensore? Centrocampista? La società si sta muovendo, ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione.



CALCIOMERCATO ATALANTA: LA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ NERAZZURRA

Calciomercato Atalanta – La Dea nerazzurra sta cercando in tutti i modi di completare la rosa e molto probabilmente arriverà qualcuno in attacco: Barrow ha chiesto volutamente la cessione per giocare di più, e nelle ultime ore si parla di Trincao. A centrocampo viene fatto il nome dell’ex pupillo di Gian Piero Gasperini Bertolacci (giocatore che il mister di Grugliasco allenava dai tempi del Genoa). In difesa invece viste le problematiche sulla retroguardia? Sotto questo aspetto staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore.