CAMPAGNA ABBONAMENTI ATALANTA – L‘Atalanta di Gian Piero Gasperini conclude le prime due giornate di campionato con un bilancio tutto sommato positivo: una vittoria e una sconfitta. Certo, contro i granata si poteva anche centrare il secondo successo di fila, ma i nerazzurri sulla retroguardia hanno faticato parecchio (5 reti in due partite sono tanti per essere ignorati). Inoltre, si è conclusa la campagna acquisti ma non è scontato che si possa tralasciare l’opzione “svincolati”. Se da una parte la squadra lavora in quel di Zingonia, dall’altra il popolo atalantino è abbastanza carico per quella che sarà la stagione più importante di tutti i tempi: contando anche della partecipazione in UEFA Champions League. La campagna abbonamenti sta andando alla grande e si è toccata quota 20 mila tifosi tra campionato e Coppa.

CAMPAGNA ABBONAMENTI ATALANTA: LA SITUAZIONE

TIFO ALLE STELLE IN QUEL DI BERGAMO – I sostenitori nerazzurri sono carichi a mille e i numeri della campagna abbonamenti sono davvero impressionanti: tra gli oltre 12 mila per il campionato e i 10 mila per la Champions League, si supera la quota di 2omila sottoscrizioni. Un risultato veramente straordinario, che conferma il grande amore del popolo dell’Atalanta verso la sua Dea. Si è sicuri che il numero continuerà a salire: la vendita libera è sempre più vicina. Staremo a vedere.