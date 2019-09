Campionato Primavera 2019: il calendario completo del weekend

Tra sabato 28 e lunedì 30 settembre si giocheranno gli incontri della terza giornata del campionato Primavera; come di consueto ci sarà il solito spezzatino con cinque match al sabato (ore 11, 13, 15 e due alle 17), due la domenica (ore 10.30 e 17.30) e il posticipo del lunedì (ore 15).

Campionato Primavera 2019, la presentazione della giornata

La classifica attuale che lasciata ancora il tempo che trova, visto le sole due giornate disputate vede in testa i campioni d’Italia dell’Atalanta che hanno subito cominciato la stagione con il passo giusto; i nerazzurri saranno impegnati sul campo del Sassuolo (ancora a zero punti insieme Pescara, Empoli e Chievo Verona) e avranno la ghiotta occasione di fare il tris; insieme alla Dea troviamo l’Inter altra probabile protagonista della stagione e sorpresa la Lazio che l’anno scorso era nel campionato Primavera 2 e dopo la promozione dello scorso maggio ha cominciato alla grande questo campionato. I lombardi giocheranno in trasferta contro il Napoli nel match clou del weekend, mentre i biancocelesti saranno impegnati in casa contro l’Empoli.

Ad aprire la terza giornata sarà il match tra Juventus-Cagliari, con i sardi che hanno quattro punti e dunque subito dopo il terzetto di capoliste, insieme agli isolani c’è il Genoa che ospiterà il Torino, mentre altra gara molto interessante sarà quella tra Fiorentina-Roma dove entrambe le squadre dopo la vittoria all’esordio, nella scorsa giornata sono uscite sconfitte. Chiudono il quadro Pescara-Sampdoria e il posticipo del lunedì tra Bologna-Chievo Verona.

Campionato Primavera 2019, il calendario della 3.a giornata

Juventus-Cagliari sabato ore 11 – Juventus Traiding Center Vinovo

Napoli-Inter sabato ore 13 – Ianniello di Frattamaggiore

Genoa-Torino sabato ore 15 – Begato 9 di Genova

Fiorentina-Roma sabato ore 17 – Stadio Bozzi di Firenze

Sassuolo-Atalanta sabato ore 17 – Stadio Ricci di Sassuolo

Pescara-Sampdoria domenica ore 10,30 – C.S. Delfino Pescara di Città S. Angelo

Lazio-Empoli domenica ore 17 – C.S. Lazio di Formello

Bologna-Chievo Verona lunedì ore 15 – Comunale Biavati 1 di Bologna