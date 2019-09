Carrarese-Olbia. Allo stadio ‘Dei Marmi’ di Carrara la Carrarese di mister Silvio Baldini ospita l’Olbia di mister Michele Filippi, il match è valido per il primo posticipo della 6.a giornata del campionato di Serie C, girone A e avrà inizio alle ore 16, chiuderà questo turno infrasettimanale Alessandria-Giana alle ore 20.45. I padroni di casa dopo 5 giornate di campionato hanno totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta) e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio in trasferta contro la Giana 1-1 nel monday night della 5.a giornata di campionato. Gli ospiti, invece, dopo le prime 2 vittorie consecutive delle prime 2 giornate, sono arrivate 3 sconfitte consecutive, l’ultima è giunta 2-0 in trasferta contro il Renate, dunque l’Olbia ha 6 punti in classifica (2 vittorie e 3 sconfitte). Il tecnico dei padroni di casa, Baldini, dopo il pareggio ottenuto contro la Giana si è espresso in merito al momento della sua squadra: “Dovremo essere più concentrati perchè se non stiamo con la testa rischiamo contro qualsiasi avversario Siamo una buona squadra, peccato per le assenze che ci stanno penalizzando in questo momento della stagione. Mi spiace che non siamo riusciti a vincere contro la Giana perchè da queste gare si può dare una sterzata importante alla stagione” (tuttoc.com). Il tecnico degli ospiti Filippi ha analizzato il momento della squadra:“Qui all’Olbia dobbiamo essere consapevoli della maglia che indossiamo e chi ne fa parte. Dobbiamo capire che ciò che conta di più è il gruppo e non il singolo giocatore, anzi i singoli devono essere uno stimolo per il gruppo. Contro l’a Giana ho visto una squadra molto determinata a trovare la vittoria, questo voglio vedere anche contro la Carrarese” (tuttoc.com). Carrarese-Olbia sarà diretta dal signor Luigi Catanoso di Reggio Calabria, coaudiuvato da Roberto Allocco di Bra e da Vincenzo Pedone di Reggio Calabria.

Carrarese-Olbia, come seguire il match in tv e streaming

Carrarese-Olbia non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.