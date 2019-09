Casarano-Taranto. Dopo il rinvio di Cerignola-Casarano, incontro della 1.a giornata, finalmente fa il suo esordio nel girone H del campionato di Serie D il Casarano di Pasquale De Candia che alle ore 16 ospita il Taranto di mister Nicola Ragno. Le due squadre sono inserite nel girone H dove sono inserite formazioni di grande blasone come Foggia, lo stesso Taranto, il Cerignola e il Brindisi ed in più ci sono squadre considerate le outsiders di questo girone come Bitonto, lo stesso Casarano e la Fidelis Andria. I padroni di casa, come detto, non hanno giocato la 1.a giornata contro il Cerignola in quanto gli ofantini hanno rinviato i primi due match di campionato perchè hanno iniziato in ritardo la preparazione dopo le vicende legate al ripescaggio in Serie C, invece, gli jonici hanno iniziato il campionato con una sconfitta allo ‘Jacovone’ 0-1 contro il Brindisi. Intanto, in conferenza stampa, mister De Candia ha parlato del match contro gli jonici: “Ho guardato la gara contro il Brindisi e vedendo il gioco espresso dal Taranto, posso dire che non merita assolutamente di perdere la partita, non hanno espresso un bel gioco nel primo tempo ma è stato sfortunato, infatti il gol del Brindisi è arrivato su calcio di punizione e quella è stata la prima occasione limpida per il Brindisi. Ci siamo preparati bene per questo match e conoscendo mister Ragno, sicuramente avranno già dimenticato la sconfitta di domenica scorsa” (fonte: tuttocalciopuglia.com). D’altro canto anche il mister del Taranto, Ragno, ha espresso le sue considerazioni sul match odierno: “La sconfitta di domenica scorsa ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivata, ma guardiamo avanti e pensiamo al match contro il Casarano, ovviamente sarà una partita difficile essendo un derby. Il Casarano è un’ottima squadra e se vogliamo portare a casa i 3 punti dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e dobbiamo avere la mentalità vincente della grande squadra” (fonte: tuttocalciopuglia.com). Casarano-Taranto sarà diretta dal signor Andrea Ancora di Ladispoli.

Casarano-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Casarano-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 2.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 16, sarà trasmessa in diretta dal Canale 85 del Digitale Terrestre per la Puglia e la Basilicata. Per chi volesse guardare la gara in streaming potrà farlo anche sulla pagina Facebook “Canale 85” oppure seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle pagine Facebook delle due squadre.