Casertana-Catanzaro streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 29 settembre

Casertana-Catanzaro, rivincita dopo la Coppa Italia. I rossoblu di mister Ginestra sono reduci dal doppio pareggio esterno contro Picerno e Bisceglie ed hanno totalizzato 9 punti in 6 giornate. C’è rammarico per i punti lasciati per strada in queste ultime sfide ma allo stesso grande curiosità per verificare la reale competitività della squadra al cospetto di una delle corazzate del girone. Infatti, i calabresi di Auteri guidano la classifica con tredici punti insieme alla Ternana dopo aver sconfitto il Rieti nel turno infrasettimanale. Il match Casertana-Catanzaro, valevole per la settima giornata del girone C della Serie C 2019/20, si gioca domenica 29 settembre alle ore 15.00 nello stadio Alberto Pinto della città campana. L’arbitro designato per la sfida è il signor De Santis di Lecce. Le due squadre si affrontano un mese dopo il 4-1 per i calabresi nel primo turno della Coppa Italia Serie C mentre si registra una vittoria per parte nei precedenti della scorsa stagione.

Dove vedere Casertana-Catanzaro, diretta tv e streaming Serie C

Il match Casertana-Catanzaro sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99