Casertana-Rieti. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Alberto Pinto’ di Caserta i padroni di casa della Casertana guidati in panchina da mister Ciro Ginestra ospitano il Rieti di mister Alberto Mariani per la 4.a giornata del campionato di Serie C, girone C. I padroni di casa, soprannominati i ‘falchetti’, hanno raccolto nelle prime 3 giornate di campionato 4 punti in classifica (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta), infatti i campani hanno perso all’esordio contro il Potenza 1-0, hanno vinto il match casalingo contro il Rende 2-0 e nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro la Virtus Francavilla in trasferta. I laziali, invece, sono partiti male in questo campionato, infatti sono fermi a 0 punti in classifica perdendo tutte e 3 le gare di campionato finora, le sconfitte dei ‘sabini’ sono arrivate all’esordio casalingo contro la Ternana 1-3, contro il Picerno in trasferta 2-1 e nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Bari. Intanto le ultime sulla formazione di casa, fanno registare l’infortunio di Floro Flores, pertanto l’attaccante campano certamente salterà questo match di campionato e si è sottoposto agli esami strumentali. Per l’ex attaccante di Napoli e Udinese, si è registrata una distrazione parziale del muscolo adduttore lungo sinistro e dovrà stare a riposo, e la prossima settimana sarà sottoposto ad ulteriori controlli del caso. Sul versante ospite, invece, il direttore generale dei laziali Pierluigi di Santo si è espresso sul momento difficile della sua squadra: “Siamo partiti con una resa incompleta e non all’altezza per disputare al meglio questo campionato, ci mancano due pedine nella nostra rosa, in primis un difensore e dopo l’infortunio di Marchi, anche un centrocampista. Stiamo cercando di sopperire a queste mancanze, cercando di concludere due operazioni importanti. Per quanto riguarda i tifosi, capisco il loro malcontento” (tuttoc.com). Casertana-Rieti sarà arbitrata dal signor Giuseppe Collu di Cagliari, coaudiuvato da Votta di Moliterno e Dell’orco di Policoro.

Casertana-Rieti, come seguire il match in tv e streaming

Casertana-Rieti non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.