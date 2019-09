Catania-Virtus Francavilla streaming e diretta Tv Serie C: dove vedere il match del 1/9

Domenica 1 settembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match di Serie C Girone C Catania-Virtus Francavilla. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo stadio Angelo Massimino di Catania. Non sono tanti i precedenti tra le due squadre – tre, per l’esattezza, nelle ultime tre stagione di Serie C – ma c’è un minimo comun denominatore a tutte le gare disputate. Davanti ai propri tifosi, infatti, i rossazzurri hanno vinto tutte le sfide con il risultato minimo, una rete all’attivo e nessuna al passivo.

Catania-Virtus Francavilla, gara valida per la seconda giornata del Girone C del Campionato di serie C, sarà arbitrata dal sig. Alessandro Di Graci di Como, che sarà coadiuvato dal sig. Pietro Lattanzi di Milano e dal sig. Alessandro Maninetti di Lovere.

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Catania-Virtus Francavilla in programma domenica 1 settembre alle 17:30 allo stadio Angelo Massimino di Catania sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.