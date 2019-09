Catania-Viterbese streaming e diretta Tv Serie C: dove vedere il match del 15/9

Oggi domenica 15 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C Catania-Viterbese. Le due compagini si sfideranno allo stadio Angelo Massimino di Catania dinanzi ad una grande cornice di pubblico. I padroni di casa, dopo aver vinto contro l’Avellino all’esordio e contro il Virtus Francavilla, hanno subito una brusca frenata, nell’ultimo turno, perdendo in trasferta contro il Potenza. La Viterbese, allo stesso modo, dopo aver vinto nelle prime due giornate di campionato contro Paganese e Bari, hanno poi perso, in casa, contro il Picerno. Entrambe le squadre, insomma, sono alla ricerca di un riscatto immediato. Ecco perché Catania-Viterbese si prospetta una gara interessante, tra due club con obiettivi importanti.

CATANIA-VITERBESE: STREAMING GRATIS E DIRETTA TV

Catania-Viterbese in programma domenica 15 settembre alle 15:00 allo stadio Angelo Massimino di Catania sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.