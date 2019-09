Cesena-Vis Pesaro: diretta tv e streaming, dove vedere Serie C girone B, 2 settembre

Il posticipo di Serie C girone B in programma lunedì 2 settembre alle ore 20:45, vedrà di fronte il Cesena e la Vis Pesaro. La scontro è tra due compagini che sono partite con il piede sbagliato in questo campionato di Serie C. Il neo promosso Cesena si sta scontrando con la dura realtà della Serie C. Il match d’esordio contro il Carpi è stato un flop netto: un passivo di 4-1 è pesante da digerire, ma gli uomini di Modesto hanno la chance di giocarsi questa seconda giornata contro una squadra alla pari come la Vis Pesaro, la quale ha lottato per non retrocedere nella scorsa stagione. Il match promette dunque grandi emozioni tra due squadre la cui priorità è quella di restare in categoria, anche se la grande storia del Cesena, vorrebbe i bianconeri in serie superiori. Le due compagini si sono pure affrontate di recente in Coppa Italia, e il Cesena ha avuto la meglio vincendo per 3-1, grazie alle reti di Brignani, Capellini e Russini. Calcio d’inizio lunedì 2 settembre, ore 20:45.

Cesena-Vis Pesaro, diretta tv e streaming, dove vedere match 2 settembre ore 20:45

Il match valido per la seconda giornata di Serie C girone B, Cesena-Vis Pesaro, in programma lunedì 2 settembre ore 20:45, sarà trasmesso in diretta ti su Rai Sport 1. Per coloro che vogliano vedere la partita in streaming direttamente su smartphone, tablet o pc, il match sarà visibile su Rai Play e Eleven Sports Italy.