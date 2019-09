Cittadella-Trapani streaming e diretta Tv Serie B: ecco dove seguire il match del 14/9

Sabato 14 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata di Serie B Cittadella-Trapani. Le due compagini si sfideranno allo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella. I padroni di casa, nelle prime giornate del campionato cadetto, hanno subito due pesanti sconfitte contro Spezia e Benevento. Gli uomini di Venturato, dopo aver sfiorato la promozione in Serie A nella passata stagione, sono dunque alla ricerca di un repentino cambio di rotta. Anche il neopromosso Trapani è a quota zero punti in classifica. La squadra di Francesco Baldini, infatti, ha subito ben due sconfitte per mano dell’Ascoli e del Venezia. Entrambi i club, quindi, hanno la possibilità di conquistare i primi punti in campionato.

SEGUI CITTADELLA-TRAPANI IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

CITTADELLA-TRAPANI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Rizzo, Pavan, Drudi; Adorni, Vita, Branca; Diaw; Gargiulo, Panico.

Trapani (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Fornasier, Pagliarulo, J.Silva; Luperini, Colpani, Taugardeau; Jakimovski, Pettinari, Nzola.

CITTADELLA-TRAPANI: STREAMING E DIRETTA TV

Cittadella-Trapani, in programma sabato 14 settembre alle 15:00 allo stadio Tombolato di Cittadella si può vedere in diretta streaming su DAZN. che trasmette tutte le partite di Serie B in diretta e in esclusiva. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi.