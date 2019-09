Cluj-Lazio streaming gratis e diretta tv in chiaro? Europa League, dove vederla 19 settembre. Tutto pronto per l’esordio stagionale della formazione biancoceleste nella competizione e nel gruppo E con l’obiettivo di conquistare i tre punti nella cornice dello Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Nella stessa serata Roma impegnata in casa contro l’Instanbul. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming gratis.

PROBABILE FORMAZIONE CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Susic, Burca, Mureşan, Camora; Luís Aurélio, Bordeianu, Đoković; Deac, Rondon, Omrani. All.: Petrescu

Dopo la sconfitta maturata in casa della Spal, non c’è tempo da perdere ed ecco che la Lazio affronta la prima partita di Europa League in casa del Cluj. Il tecnico Inzaghi dovrebbe proporre il 3-4-1-2 con Strakosha tra i pali; difesa a tre con Vavro e Radu esterni, mentre interno sarà Acerbi; in mediana ballottaggi tra Jony e Lulic, con il primo favorito sul secondo e tra Berisha e Milinkovic Savic, con Berisha favorito; trequartista sarà Luis Alberto, alle spalle del duo d’attacco Correa-Caicedo.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Berisha, Leiva, Jony; Luis Alberto; Correa, Caicedo. All.: Inzaghi



Questa la terna arbitrale (tutta polacca) della sfida del Constantin Radulescu tra Cluj e Lazio in programma oggi alle 18.55: arbitra il sign. Daniel Stefanski, assistenti i sign. Boniek – Golis, IV ufficiale il sign. Sylwestrzak.

🏆@EuropaLeague, 1ª giornata La designazione arbitrale di #ClujLazio:

👮‍♂️ Daniel Stefanski (POL)

🚩 Marcin Boniek (POL)

🚩 Dawid Igor Golis (POL)

Come vedere Cluj-Lazio in tv? La telecronaca della partita – dalle 18.55 su Sky Sport Uno HD (ch. 201 del satellite e ch. 472 del digitale terrestre) – sarà di Andrea Marinozzi, affiancato nel commento tecnico da Luca Pellegrini; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Matteo Petrucci. Pre e post partita nello studio di Europa League Show con Anna Billò, Massimo Ambrosini, Lele Adani e Riccardo Trevisani.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Constantin Rădulescu sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Europa League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.

Cluj-Lazio, sfida valida come gara della 1° giornata di Europa League, sarà possibile ascoltarla su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Diego Carmignani e Giovanni Galli in diretta dal Constantin Radulescu di Cluj a partire dalle ore 18.50. Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.