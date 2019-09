Como-Monza: diretta tv e streaming, dove vedere Serie C, 8 settembre ore 17:30

Il progetto Monza, targato Galliani-Berlusconi è decollato nel migliore dei modi in questa stagione di Serie C, girone A. La squadra allenata da Christian Brocchi ha ben figurato in Coppa Italia contro la Fiorentina di Montella, impostasi per 3-1 ma a fatica. Le potenzialità per puntare alla Serie B ci sono tutte e come ha affermato Galliani in una recente intervista “il Monza è in Serie C solamente di passaggio“. Le ambizioni sono dunque molto alte ma non poteva essere altrimenti. Dopo una stagione scorsa di apprendistato, Brocchi ha dato un gioco ben definito alla sua compagine, capace di battere nelle prime due giornate di campionato squadre insidiosa come la Pro Patria e il Novara. Realizzando 4 gol in due partite e subendone solamente uno. Numeri importanti per una squadra di vertice che occupa già la vetta della classifica. Condivisa con Renate, Como e Olbia. Domenica ci sarà proprio lo scontro diretto con il Como di Banchini. I comaschi hanno battuto nelle prime due giornate la Pergolettese e il Gozzano senza incassare gol, sfoggiando in avanti il classe 1994 Gabrielloni. Capocannoniere al momento con 3 gol. Si preannuncia dunque un match molto interessante in chiave promozione. Calcio d’inizio domenica 8 settembre alle ore 17:30.

Como-Monza: diretta tv e streaming, dove vedere match Serie C, 8 settembre ore 17:30

Il match valido per la 3a giornata di Serie C, girone A, Como-Monza, in programma domenica 8 settembre alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, che detiene i diritti di tutti e tre i gironi di Serie C. Il match sarà possibile vederlo attraverso smartphone, tablet, computer o smart tv. L’offerta per il singolo mese di abbonamento è fissata al prezzo di 4.99€, mentre l’abbonamento annuale ammonta a 49.99€. Al momento Rai Sport e Sportitalia non hanno dato la disponibilità a tramettere l’evento in chiaro.