Designazioni arbitrali Serie A: ecco le scelte per la quarta giornata di campionato

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 4ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma da venerdì 20 settembre a domenica 22 settembre. Stando alle designazioni arbitrali stabilite dall’AIA, spicca il nome di Doveri per il delicato derby di Milano in programma sabato sera e quello di La Penna per Juventus-Hellas Verona, in programma sabato pomeriggio alle 18:00. Orsato arbitrerà, invece, Atalanta-Fiorentina.

Ecco tutte le designazioni arbitrali:

ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00

ORSATO

MANGANELLI – BOTTEGONI

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: TEGONI

BOLOGNA – ROMA

PAIRETTO

MELI – FIORITO

IV: PEZZUTO

VAR: CALVARESE

AVAR: SCHENONE

CAGLIARI – GENOA Venerdì 20/09 h. 20.45

MANGANIELLO

LONGO – VECCHI

IV: SOZZA

VAR: CHIFFI

AVAR: DE MEO

JUVENTUS – H. VERONA Sabato 21/09 h. 18.00

LA PENNA

DI IORIO – CALIARI

IV: VOLPI

VAR: DI BELLO

AVAR: ALASSIO

LAZIO – PARMA h. 20.45

ABISSO

VILLA – GORI

IV: MINELLI

VAR: MASSA

AVAR: LIBERTI

LECCE – NAPOLI

PICCININI

GALETTO – BACCINI

IV: BARONI

VAR: PASQUA

AVAR: CECCONI

MILAN – INTER Sabato 21/09 h. 20.45

DOVERI

RANGHETTI – LO CICERO

IV: MARESCA

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE

SAMPDORIA – TORINO

GIACOMELLI

DEL GIOVANE – TOLFO

IV: PRONTERA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – SPAL h. 12.30

MARIANI

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PERETTI

UDINESE – BRESCIA Sabato 21/09 h. 15.00

VALERI

COLAROSSI – CAPALDO

IV: MAGGIONI

VAR: GIUA

AVAR: MONDIN