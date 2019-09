DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI: L’attesa è finita e per l’Atalanta il debutto in Champions League sarà un contesto storico ed importante. Il primo avversario è la Dinamo Zagabria: squadra abbordabile ma sicuramente tosta visto il fattore casa, affrontata nel lontano 1990 in Coppa UEFA (0-0 all’andata, 1-1 al ritorno). Il popolo nerazzurro è carico per questa nuova pagina di storia, e in trasferta ci saranno più di tre mila bergamaschi al seguito degli orobici. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Atalanta.

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

I padroni di casa schiereranno la formazione tipo per provare a centrare i primi tre punti del girone. 4-3-1-2 con Olmo a sostegno delle punte Pinto e Theophile. Chiavi della difesa affidate a Gavranovic, Gojak, Kadzior e Leovar, con Moro, Orsic e Majer a centrocampo.

Per quanto riguarda invece l’Atalanta classico 3-4-1-2 con la formazione tipo: in particolar modo in attacco dove ci sarà il “trio delle meraviglie” con Ilicic, Zapata e Papu Gomez. Sulle fasce Robin Gosens e Hans Hateboer e in mediana il duo De Roon-Freuler. Chiavi della difesa affidate a Masiello, Djimsiti e Palomino.

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI

Dinamo Zagabria (4-2-3-1) – Zagorac; Gavranovic, Gojak, Kadzior, Leovar, Majer, Moro, Orsic, Olmo, Pinto, Theophile

Atalanta (3-4-1-2) – Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata