DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA GASPERINI: L’ATTESA E’ FINITA – Il debutto in UEFA Champions League è sempre più vicino per l’Atalanta. Una partita molto particolare che segna “la prima volta” per i nerazzurri bergamaschi in Coppa dei Campioni, ma non certamente una gita: l’obbiettivo è quello di vincere e conquistare a tutti i costi una qualificazione storica. Per raggiungere questo traguardo ci sarà il bisogno della massima concentrazione per esprimere al meglio il proprio potenziale. I padroni di casa saranno insidiosi, ma gli orobici non saranno da meno ed è per questo che si prospetta una grande battaglia (calcisticamente parlando) in quel di Zagabria. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e proviamo ad analizzare la conferenza stampa del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini in vista del match di domani sera.

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA GASPERINI: LA SITUAZIONE

Dinamo Zagabria-Atalanta Gasperini / LE PAROLE DEL MISTER – “Noi abbiamo risorse meno forti rispetto alle altri, ma non siamo da meno. Girone? Domani è una partita importante, ma non di sicuro decisiva: può dare subito la misura delle possibilità. Il calendario va bene così. Dinamo Zagabria? Mi aspetto una squadra forte visto che in Champions ci sono le migliori, noi siamo venuti fino a qui per vincere e proporre il nostro calcio”.