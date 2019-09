DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA CONVOCATI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani sera in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Una partita che segna la prima volta in Coppa dei Campioni da parte dei nerazzurri che vogliono conquistare una qualificazione storica. Traguardo che per essere raggiunto bisogna lottare su ogni pallone contro le squadre più forti d’Europa. Con il rientro di Luis Muriel, la Dea ha tutti a disposizione e può andare al completo contro la Dinamo. Il popolo atalantino è carico e saranno presenti più di 3mila tifosi bergamaschi a Zagabria: invasione nerazzurra sotto tutti i punti di vista (anche in termini di entusiasmo). Si prospetta una grande battaglia calcisticamente parlando e il risultato non sarà affatto scontato. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare quelli che sono i convocati di Gian Piero Gasperini per Zagabria-Atalanta.

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA CONVOCATI: LA SITUAZIONE

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA CONVOCATI: LA LISTA DI GIAN PIERO GASPERINI

99 BARROW Musa

15 DE ROON Marten

19 DJIMSITI Berat

11 FREULER Remo

95 GOLLINI PIerluigi

10 GOMEZ Alejandro

8 GOSENS Robin

33 HATEBOER Hans

41 IBANEZ Roger

18 MALINOVSKYI Ruslan

5 MASIELLO Andrea

9 MURIEL Luis

2 TOLOI Rafael

13 ARANA Guilherme

6 PALOMINO José

88 PASALIC Mario

31 ROSSI Francesco

72 ILICIC Josip

57 SPORTIELLO Marco

4 KJAER Simon

91 ZAPATA Duvan