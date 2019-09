Domani sarà un giorno storico per l’Atalanta. La squadra di Gasperini farà il suo esordio in Champions League, ma anche l’under 19 allenata da Massimo Brambilla calcherà finalmente i campi della Youth League. L’esordio per la Primavera bergamasca nella fase a gironi, sarà contro i croati della Dinamo Zagabria, stessa squadra che affronteranno gli uomini di Gasperini. Un impegno importante e l’unger 19 dell’Atalanta ci arriva nel migliore dei modi. L’esordio nel campionato italiano primavera 2019/20 è stato più che positivo in vista dell’importante appuntamento europeo. I ragazzi di Brambilla hanno battuto per 3-2 la Sampdoria e il match ha messo in evidenza la grande vena realizzata di Roberto Piccoli, autore di una doppietta. Piccoli è indubbiamente il bomber dei campioni d’Italia primavera, avendo realizzato nella scorsa stagione ben 13 reti. Un bottino niente male, anche se la forza di questa Atalanta under 19 è il collettivo. La continuità di rendimento fanno della squadra bergamasca una delle migliori in Europa e i 67 punti nello scorso campionato Primavera, dimostrano questa caratteristica.

Gli avversari della Dinamo Zagabria è una squadra da prendere con le molle. Le squadre di club croate a livello giovanile sono sempre da prendere con le molle e il quarto di finale in Youth League lo scorso anno, dimostra come la Dinamo abbia esperienza nella competizione. Calcio d’inizio mercoledì 18 settembre, ore 15.

Dinamo Zagabria-Atalanta Youth League, diretta tv e streaming gratis, dove vedere match 18 settembre ore 15

Il match Dinamo Zagabria-Atalanta di Youth League under 19, in programma mercoledì 18 settembre alle ore 15, purtroppo non sarà trasmessa in tv in chiaro su Mediaset come le altre squadre italiane Primavera. Per quanto concerne lo streaming del match, non ci sono ancora informazioni a riguardo. Consigliamo di seguire le pagine Facebook di entrambi i club, le quali potrebbero trasmettere la partita in diretta streaming.